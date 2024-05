PoK में पाक सरकार और सेना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, आजादी मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने फहराया भारत का झंडा (Video)

पेशावरः पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों का बिजली कटौती, महंगाई सहित सरकारी नीतियों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का विरोध-प्रदर्शन हिंसक और उग्र हो गया है वे सड़कों पर आ गए हैं। लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ है और वे उनसे आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच रावलकोट में भारतीय झंडा फहराया गया। 'मुजफ्फराबाद चलो' रैली रोके जाने के बाद लोग बेहद गुस्से में हैं। पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों को रोकने के लिए PoK में धारा 144 लागू की गई है।

प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक सहायक आयुक्त की पिटाई की और उनके सरकारी वाहन में आग लगा दी। हिंसक विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए चीनी निर्माण स्थलों और सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। इससे पहले, संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी द्वारा महंगाई और बिजली संकट के विरोध में 'मुजफ्फराबाद चलो' की घोषणा के बाद पाकिस्तान सरकार ने PoK में पंजाब पुलिस और रेंजर्स को तैनात किया था।

🚨Massive Protest Erupts in #POK Against #Pakistan

The report states that the enraged mob severely thrashed the #Pakistani forces & took hold of the police officers' firearms. #PakistanArmy pic.twitter.com/Ru8E1K1gGK