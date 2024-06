मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ी सौगात, 14 फसलों के लिए MSP बढ़ाया

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है।"

नेशनल डेस्क: मोदी सरकार 3.0 की बुधवार को दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है।" मंत्री ने कहा, "पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई फैसलों के माध्यम से बदलाव के साथ निरंतरता पर केंद्रित है।" मोदी सरकार 3.0 की दूसरी कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं।



किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे- वैष्णव

खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पिछले सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए अधिक है।"

वधावन बंदरगाह के लिए 76,200 करोड़ रुपए की मंजूरी

महाराष्ट्र के वधावन में हर मौसम में काम करने वाला ग्रीनफील्ड डीप-ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह विकसित करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानु में वधावन बंदरगाह के लिए 76,200 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस बंदरगाह की क्षमता 23 मिलियन टीयू होगी। इसकी क्षमता 298 मिलियन टन होगी। इस बंदरगाह से 12 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है।"

भारत की पहली पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये 1 गीगावाट की अपतटीय पवन परियोजनाएं होंगी, जिनमें से प्रत्येक 500 मेगावाट (गुजरात और तमिलनाडु के तट पर) होगी। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है।"

वाराणसी एयरपोर्ट के विकास के लिए 2,869 करोड़ मंजूर

कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "कैबिनेट ने 2,870 करोड़ रुपए की लागत से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाराणसी के विस्तार को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में रनवे का विस्तार और एक नया टर्मिनल भवन बनाना शामिल है। इसे न्यूनतम ऊर्जा खपत के लिए हरित हवाई अड्डा बनाया जाएगा।" भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) के प्रस्ताव का उद्देश्य हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता को मौजूदा 39 लाख यात्री प्रति वर्ष से बढ़ाकर 99 लाख यात्री यात्री प्रति वर्ष करना है।