मोदी सरकार ने कुप्रबंधन से छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्र को बर्बाद कर दिया: खरगे

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने नोटबंदी, ‘त्रुटिपूर्ण' जीएसटी और आर्थिक ‘कुप्रबंधन' जैसे कदमों से छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को प्रचार-प्रसार पर ध्यान देने के बजाय ‘आर्थिक गड़बड़ी' की वास्तविकता की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।







7 वर्षों में 54 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं

खरगे ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी और महामारी के दौरान कुप्रबंधन के जरिए किये गये हमलों ने हमारे छोटे व्यवसायों, एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयों को बर्बाद कर दिया है। अनिगमित क्षेत्र में पिछले सात वर्षों में 54 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं! मोदी सरकार का अपना आंकड़ा हमें यह बताता है।''उन्होंने दावा किया कि तथ्य यह है कि मोदी सरकार के 10 साल में 2.5 करोड़ एमएसएमई बंद हो गए और 72 प्रतिशत एमएसएमई जो 12 करोड़ नौकरियां प्रदान करते हैं, उनमें शून्य वृद्धि देखी गई।

Repeated attacks by Demonetisation, Flawed GST and Mismanagement during pandemic by the Modi Govt have ruined our small businesses, MSMEs and the informal sector units!



54 Lakh Jobs have been lost in the past 7 years in the Unincorporated Sector! Modi Govt's own data tells us… pic.twitter.com/cbK47xhp0d — Mallikarjun Kharge (@kharge) June 24, 2024