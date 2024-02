हसीना का हाथ पकड़ सड़क पर दौड़ते दिखे बिग बॉस विनर, वायरल हुआ मुनव्वर फारुकी का वीडियो

नेशनल डेस्क. मुनव्वर फारुकी बिग बॉस 17 के विनर बनने के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में बिग बॉस की ग्रैंड रियूनियन पार्टी रखी गई, जिसमें शो के सभी कंटेस्टेंट्स ने शिरक्त की थी। अब कॉमेडियन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक हसीना का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि, ये वीडियो बिग बॉस पार्टी का नहीं है।



वीडियो में मुनव्वर फारुकी एक लड़की का हाथ पकड़े सड़क पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही कैमरे की नजर उन पर पड़ी कॉमेडियन के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। मुनव्वर बिना रुके तेज कदमों से अपनी दोस्त का हाथ पकड़े कार की ओर भागे और बैठकर रवाना हो गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

