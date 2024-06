नरेंद्र मोदी चुने गए NDA संसदीय दल के नेता, चंद्रबाबू -नीतीश की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने रखा प्रस्ताव

नेशनल डेस्क: नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल की बैठक आज के सेंट्रल हॉल में हो रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि पीएम ने 10 सालों में जो काम किया है, उसकी तारीफ देश और दुनिया दोनों ही जगहों पर हुई है। अमित शाह, नितिन गडकरी ने राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का समर्थन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा के संसदीय दल के नेता और NDA संसदीय दल के नेता के रूप में PM नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया।



#WATCH | At the NDA Parliamentary Party meeting, Bihar CM- JD(U) chief Nitish Kumar says "...'Agli baar jab aap aaiye toh kuch log jo idhar udhar jeet gaya hai, agli baar sab haarega. Humko poora bharosa hai'..." pic.twitter.com/WtZT3KrOGM — ANI (@ANI) June 7, 2024