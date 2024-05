VIDEO: राष्ट्रपति रईसी को अंतिम विदाई देने पहुंचे खामनेई व विदेशी नेता; ताबूत देख बेकाबू हुआ जनसैलाब, धनकड़ भी ईरान रवाना (Pics)

इंटरनेशनल डेस्कः ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीराब्दुल्लाहियन और अन्य अधिकारियों के जनाजे में शामिल होने और मातम मनाने के लिए मंगलवार को लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे ही तेहरान विश्वविद्यालय के बाहर भीड़ जमा हुई, अंदर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई जो रईसी के बेहद करीबी माने जाते हैं, ने ईरान के मृत राष्ट्रपति के लिए अपनी अंतिम प्रार्थना की। ईरान में 23 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। रईसी के अंतिम संस्कार से पहले देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला प्रार्थना करेंगे। तेहरान में जैसे ही ईरानी राष्ट्रपति का अंतिम संस्कार समारोह दौरान जैसे ही उनकी पार्थिव देह वाला ताबूत पहुंचा तो लोगों की भीड़ उसे अपने सिर के ऊपर ले जाने के लिए बेकाबू हो गई। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विदेशी नेता व गणमान्य व्यक्ति भी पंहुच रहे हैं ।

🇮🇷CASKETS ARRIVE FOR RAISI’S FUNERAL



Crowds flocked to help carry the caskets above their heads as the funeral ceremony of the Iranian President gets underway in Tehran, attended by foreign dignitaries and tens of thousands of Iranians.



Source: Farina, RIA, IRNA https://t.co/8BBd2vQYv4 pic.twitter.com/3aWnvj1Edt — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 22, 2024