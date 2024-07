BJP के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर घटिया राजनीति न हो

नई दिल्ली : कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाए जाने के बाद सोमवार को उस पर पलटवार किया और कहा कि नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पूरे गांधी परिवार के खिलाफ झूठ फैलाकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के विरुद्ध भड़का रहे हैं।







भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने रविवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर हमले के बाद राहुल गांधी पर निशाना साधा था और विपक्ष के नेता पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया था।





Cheap politics should not be played on the issue of security of leaders. The Congress party lost Mahatma ji to Right Wing terrorists. We lost two Prime Ministers at the hands of terrorists. We lost our entire Chattisgarh leadership to Left Wing terrorists, under the watch of the… pic.twitter.com/qRkiKegTSu — Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) July 15, 2024