UGC-NET परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी, मामला CBI को सौंपा गया: शिक्षा मंत्रालय

नेशनल डेस्क: एनटीए द्वारा 18 जून को आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि परीक्षा के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी बल्कि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए छात्रों के हितों को देखते हुए इसे रद्द किया गया।

#WATCH | Delhi: Ministry of Education Joint Secretary Govind Jaiswal says, "9 lakh students had participated in the UGC-NET exam that the NTA conducted on June 18... The ministry saw that there was a chance that the examination had been compromised. The ministry has decided to… pic.twitter.com/kVXTQKAq6G — ANI (@ANI) June 20, 2024