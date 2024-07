सड़क पर पानी भरने से लोहे के गेट में आया करंट, UPSC की तैयारी कर रहे छात्र की मौत, मंत्री आतिशी ने दिए जांच के आदेश

नेशनल डेस्क: दिल्ली में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने वाले 26 वर्षीय एक व्यक्ति की सोमवार दोपहर को करंट लगने से जान चली गई। नीलेश राय नाम का यह शख्स संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

हादसा पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। दोपहर करीब 2.43 बजे रंजीत नगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति करंट लगने के कारण लोहे के गेट से चिपक गया है। घटनास्थल पर पहुंचने पर, अधिकारियों ने पाया कि एक व्यक्ति को करंट लग गया है, लोहे के गेट में करंट प्रवाहित हो रहा था। इलाके की सड़क पर भी पानी भर गया है, जिससे खतरनाक स्थिति बढ़ गई है। नीलेश को तुरंत आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

I stay in this area and it is the worst area tbh. During rain it is crazy to commute. Waterlogged streets & electric wire hanging from poles are dangerous. An UPSC aspirant lost his life today!



Never have we seen the @AamAadmiParty MLA taking a step for this here. pic.twitter.com/SbP0LiLsMR — Naimisha (ନୈମିଷା) 🇮🇳 (@SpeakNaimisha) July 23, 2024