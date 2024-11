WhatsApp Down: दुनियाभर में WhatsApp ठप्प.. फोन में ओपन नहीं हो रहा अकाउंट

नेशनल डेस्क: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मैसेजिंग एप Whatsapp डाउन हो गया जिसके चलते कई उपयोगकर्ताओं ने मेटा के WhatsApp वेब वर्जन को एक्सेस करने में समस्याओं की शिकायत की है। आउटेज का प्रभाव व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों प्रकार के अकाउंट्स पर देखने को मिला है। कुछ यूजर्स WhatsApp वेब से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अन्य को मैसेज भेजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के बाद, कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें दर्ज की हैं। हालांकि, WhatsApp की पैरेंट कंपनी, मेटा, ने अब तक इस आउटेज पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

Am I the only one experiencing Whatsapp web problems or is it down globally? — Tonny Etern (@TonnyEtern) November 25, 2024