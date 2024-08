‘मां कुश्ती जीत गई, मैं हार गई…’ पहलवान विनेश फोगाट ने किया संन्यास का ऐलान

नेशनल डेस्कः पहलवान विनेश फोगट ने गुरुवार को संन्यास की घोषणा की। इससे एक दिन पहले उन्हें पेरिस में 2024 ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल से अयोग्य घोषित किया गया था। विनेश को 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के स्वर्ण पदक मैच से अयोग्य घोषित किया गया था।

Indian wrestler Vinesh Phogat bids goodbye to wrestling, tweets, "Wrestling won match against me, I lost...my courage is all broken, I don't have any more strength now. Goodbye Wrestling 2001-2024...." pic.twitter.com/piTBpkr1t8 — ANI (@ANI) August 8, 2024