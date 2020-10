सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले उद्योगपति आनंद महिंद्रा लोगों की मदद करने या किसी की तारीफ करने से भी मुंह नहीं फेरते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लाइनमैन का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह एक पहाड़ पर मौजूद बिजली की

बिजनेस डेस्कः सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले उद्योगपति आनंद महिंद्रा लोगों की मदद करने या किसी की तारीफ करने से भी मुंह नहीं फेरते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लाइनमैन का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह एक पहाड़ पर मौजूद बिजली की हाईटेंशन लाइन को ठीक कर रहा है। आनंद महिंद्रा ने उसके काम की तारीफ करते हुए उसे हाथ जोड़कर सलाम किया। महिंद्रा ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी शेयर किया है।

I will think about & pray for the safety of these high-wire daredevils before complaining again...👍🏽🙏🏽 https://t.co/XcoxO4AD7j