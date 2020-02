बिजनेस डेस्क: मोदी सरकार ने करोड़ों म्यूचअल फंड निवेशकों पर टैक्स का बोझ डालने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय बजट 2020 में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब डिविडेंड को भुनाने पर 10% TDS (Tax Deduction at Source) लगेगा। I‍ncome Tax डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि बजट में 10 प्रतिशत TDS का प्रस्ताव केवल म्यूचुअल फंड द्वारा दिये गये Dividend पर लागू होगा। यह यूनिट को भुनाने से होने वाले फायदे पर लागू नहीं होगा। आसान शब्दों में कहें तो जिन म्यूचुअल फंड्स स्कीम में डिविडेंड मिलता हैं उन्हीं पर टैक्स लगेगा।

