नई दिल्लीः आलू के बाजार रेट और लागत में बड़े अंतर के चलते ज्यादा मुनाफे की उम्मीद दिखाई दे रही थी। बीते कई साल को देखते हुए पैदावार भी अच्छी हुई थी लेकिन 5 मार्च को हुई बारिश और ओलों ने किसान के ख्वाबों पर पानी फेर दिया। खेतों में पानी भर गया है, जिसके चलते आलू के सड़ने का खतरा बढ़ गया है। जो आलू सड़ेगा नहीं वो काला पड़ जाएगा। उसके दाम कम हो जाएंगे। लागत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। यूपी (UP) और पंजाब (Punjab) में ज्यादा नुकसान होना बताया जा रहा है।

