बांग्लादेश : PM आवास में घुसे प्रदर्शनकारी, इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद, सुरक्षित स्थान पर रवाना हुईं शेख हसीना

बांग्लादेश : बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्णय लिया है। खबरों के अनुसार, शेख हसीना ने अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ सैन्य हेलीकॉप्टर से सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे बंगाभवन से रवाना होकर "सुरक्षित स्थान" के लिए रवाना हो गई है। ढाका में स्थिति और भी खराब हो गई है, जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस आए हैं और कई प्रमुख सड़कों पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही, इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है और सरकार ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, मैसेंजर, व्हॉट्सऐप और इंस्टाग्राम को भी बंद करने का आदेश दिया है।

Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina departed from Bangabhaban at around 2:30pm on Monday on a military helicopter, accompanied by her younger sister, Sheikh Rehana for a "safer place.": Bangladesh media reports