Aaj ka Good Luck: रक्षाबंधन से पहले करें ये काम, घर में होगी धन की बौछार और बना रहेगा भाई-बहन का प्यार

Aaj ka Good Luck: चन्द्रमा और लक्ष्मी दोनों का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ है, अत: दोनों बहन-भाई हैं। लड़की जब शादी करके अपने पति के घर जाती है तो घर की लक्ष्मी कहलाती है। जब उसकी संतान होती है तो वो चन्द्रमा को मामा कह कर पुकारते हैं। इस तरह चन्द्रमा जगत मामा के रूप में विख्यात हैं। शुक्रवार को महालक्ष्मी के स्वरूप की पूजा करने से शीघ्र ही मनचाहे धन की प्राप्ति होती है और चन्द्रमा की पूजा करने से आरोग्य लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। यदि चन्द्रमा जन्मकुण्डली में प्रतिकुल प्रभाव दे तो स्थिर न होने वाली लक्ष्मी देता है। चंद्रमा चलायमान, चंचल, भावुक और तीव्रता का कारक ग्रह है। इस भौतिक मानवीय जीवन में से लक्ष्मी का प्रभुत्व छोड़ दें तो शेष रह जाता है शून्य। लक्ष्मी है कि चिर युवा व चंचला होने के कारण एक जगह टिकती ही नहीं हैं।



भाई-बहन का प्यार सदा बनाए रखने के लिए और घर-परिवार पर धन की बौछार होती रहे इसके लिए शुक्रवार को चन्द्रमा और देवी लक्ष्मी दोनों पर विशेष प्रसाद चढ़ाएं।



ज्योतिषचार्यों के अनुसार नारियल (नारियल का लड्डू, कच्चा नारियल एवं जल से भरा नारियल), सफेद मिठाई, मखाना, जल सिंघार, चीनी के खिलौने एवं बताशे चन्द्रमा और लक्ष्मी माता को प्रसाद में चढ़ाए जा सकते हैं। यह प्रसाद शुद्ध और पवित्र होता है।





Special measures to increase wealth इसके अतिरिक्त धन बढ़ाने के लिए विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं-

घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं।



लाल रुमाल में नारियल बांधकर अपनी तिजोरी में रखें।



स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें- ॐ ह्रीं क्लीं सौ:



Do these measures to increase love between brother and sister भाई-बहन में प्यार बढ़ाने के लिए करें ये उपाय- ॐ श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः ।। इस मंत्र जाप से भाई-बहन में प्यार बढ़ने के साथ-साथ हर बाधा और संकट से सुरक्षा मिलती है।