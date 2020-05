शास्त्रों के अनुसार जिस घर में आक का पौधा फलता-फूलता है और आक की पत्तियों को यदि घर के मुख्य द्वार के बाहर टांगा जाए तो वहां हमेशा बरकत बनी रहती है। उस घर पर कोई बुरी नजर नहीं लगती और

Aak Plant Will Save You From Evil Eye And Bring Good Luck: शास्त्रों के अनुसार जिस घर में आक का पौधा फलता-फूलता है और आक की पत्तियों को यदि घर के मुख्य द्वार के बाहर टांगा जाए तो वहां हमेशा बरकत बनी रहती है। उस घर पर कोई बुरी नजर नहीं लगती और वह काली शक्तियों से भी मुक्त रहता है। उस घर में रहने वाले लोगों पर जादू-टोने का असर नहीं होता। आक का पौधा मुख्य द्वार के सामने लगाना चाहिए।



कई बार लोग मेहनत के बावजूद पैसों की बचत नहीं कर पाते। इसका कारण घर में किसी तरह का वास्तु दोष एवं कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो सकता है। इन सबसे छुटकारा पाने में आक का पौधा सहायक हो सकता है।



जिनके पास पैसा नहीं टिकता और हमेशा धन की तंगी बनी रहती है, वे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आक की जड़ को काले कपड़े में लपेटकर लटकाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आएंगी तथा घर में सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी।



बुरी नजर के चलते बच्चे की तबीयत अक्सर खराब रहती हो तो रवि पुष्य या गुरु पुष्य के दिन श्वेत आक के 11 फूलों की माला बना कर बच्चे को पहनाएं।



आक की जड़ रविपुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में लपेटकर घर में रख लें, घर में सुख-शांति तथा समृद्धि बनी रहेगी।

श्वेतार्क की जड़, गोरोचन तथा गोघृत में घिस कर तिलक किया करें।



श्वेतार्क के फल से निकलने वाली रुई की बत्ती तिल के तेल के दीपक में जलाकर लक्ष्मी साधना करें, मां की आप पर कृपा होगी।



श्वेतार्क की जड़, मूंगा, फिटकरी, लहसुन तथा मोर का पंख एक थैली में सिल लें। यह एक नजरबट्टू बन जाएगा। बच्चे के सोते समय चौंकना, डरना, रोना आदि में यह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा।



श्वेतार्क की जड़ ‘ऊँ नमो अग्नि रूपाय ह्रीं नम:’ मंत्र जपकर पास रख लें, यात्रा में दुर्घटना का भय नहीं रहेगा।