Basant Panchami 2025: बसंत पंचमी का व्रत रखने जा रहे हैं, तो इन बातों का खास रखें ध्यान

Basant Panchami 2025: बसंत पंचमी का त्योहार देशभर में बहुत ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी का पर्व मां सरस्वती को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Basant Panchami 2025: बसंत पंचमी का त्योहार देशभर में बहुत ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी का पर्व मां सरस्वती को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार बसंत पंचमी का त्योहार 14 फरवरी को है। इस दिन विद्यार्थी, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, मां सरस्वती की पूजा विशेष रूप से करते हैं। इस दिन कुछ चीजों को करने की मनाही होती है। तो आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

What to do on Basant Panchami बसंत पंचमी के दिन क्या करें



बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर मां सरस्वती की पूजा करें। पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा जरूर करें।



इस दिन मां सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके मां सरस्वती की पूजा करें।



बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को मोदक के लड्डू और मीठे पीले चावल का भोग लगाएं। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती है और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखती है।



इस दिन बच्चे अपनी किताबों की सफाई जरूर करें और मां सरस्वती की पूजा करते समय उनके मंत्रों का जाप करें।





What not to do on Basant Panchami बसंत पंचमी के दिन क्या न करें



बसंत पंचमी के दिन मांस, मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह का नशा करने से बचें।



इस दिन किसी को भी अशब्द और झूठ न बोलें। ऐसा करने से मां सरस्वती नाराज हो सकती है।



बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए।