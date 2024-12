Christmas: क्रिसमस पर क्यों जाते हैं गिरजाघर, सुंदर तस्वीरों में देखें विश्व के सबसे बड़े चर्च

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 25 Dec, 2024 09:05 AM

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Christmas 2024: क्रिसमस के मौके पर गिरजाघर जाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है, खासकर ईसाई धर्म में। इसका मुख्य कारण है कि क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म का उत्सव है और गिरजाघर में जाकर श्रद्धालु भगवान यीशु के जन्म का सम्मान करते हैं, उनके संदेश को याद करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ प्रमुख कारण ऐसे भी हैं जिनकी वजह से लोग क्रिसमस के दिन गिरजाघर जाते हैं:

यीशु मसीह का जन्म: क्रिसमस ईसाई धर्म के अनुसार यीशु मसीह का जन्मदिन है। गिरजाघर में जाकर लोग इस पवित्र दिन को मनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं।



धार्मिक आराधना: गिरजाघर में विशेष प्रार्थना और गीतों के माध्यम से ईसाई श्रद्धालु प्रभु से आशीर्वाद मांगते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रेयर करते हैं।



समूह में पूजा: गिरजाघर में एक साथ आकर प्रार्थना करना, ईश्वर के साथ सामूहिक संबंध बनाने का एक तरीका है। यह सामूहिक प्रेयर श्रद्धालुओं को एकता और भाईचारे का अनुभव कराती है।



प्रेरणा और आशीर्वाद: क्रिसमस के दिन गिरजाघर में जाने से लोग आत्मिक शांति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह दिन उन्हें मानवता, प्रेम और दया के सच्चे संदेश की याद दिलाता है, जो यीशु मसीह ने अपने जीवन के माध्यम से दिया।



पारंपरिक रस्में और संगीत: क्रिसमस की रात को विशेष गीत गाए जाते हैं। लोग इन गीतों के माध्यम से अपनी खुशी और आस्था को व्यक्त करते हैं।



इस प्रकार क्रिसमस के दिन गिरजाघर जाना एक धार्मिक कृत्य है, जो श्रद्धालुओं को यीशु मसीह के जन्म के महत्व को समझने और उसके जीवन के संदेश को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।



Largest Churches in the World क्रिसमस के मौके पर जानिए विश्व के सबसे बड़े गिरजाघरों के बारे में-



The Basilica of Our Lady of Peace of Yamoussoukro विश्व का सबसे बड़ा चर्च द बेसिलिका ऑफ आर लेडी ऑफ पीस है। यह चर्च आयवरी कोस्ट के यामोसूकरो में स्थित है। यह 30,000 स्क्वायर मीटर चौरस भूमि में बना है।





Cathedral of Our Lady बेल्जियम में स्थित कैथेड्रल ऑफ अवर लेडी। यह 8,000 स्क्वायर मीटर चौरस भूमि में बना है।

Basilica of Our Lady of Guadalupe मेक्सिको में स्थित बेसिलिका ऑफ़ आर लेडी ऑफ ग्वाडालूप। यह 8000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बना है।



Cathedral of St. Sava in Serbia सर्बिया में स्थित कैथेड्रल ऑफ सेंट सेवा। यह 8162 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बना है।



Ulm Ministerial in Germany जर्मनी में स्थित उल्म मिनिस्टर। यह 8260 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बना है।

Florence Cathedral in Italy इटली में स्थित फ्लोरेंस कैथेड्रल। यह 8300 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बना है।



Basilica-Cathedral of Our Lady of the Pillar, located in Spain स्पेन में स्थित बेसिलिका-कैथेड्रल ऑफ अवर लेडी ऑफ द पिलर। यह 8318 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बना है।





Basilica of St. Paul Outside the Walls in Italy इटली में स्थित बेसिलिका ऑफ सेंट पॉल आउटसाइड द वॉल्स। यह 8515 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बना है।



Basilica of the Most Holy Trinity पुर्तगाल में स्थित चर्च ऑफ द मोस्ट होली ट्रिनिटी। यह 8700 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बना है।