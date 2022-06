दिन भर ‘खुश’ रहने के लिए सुबह कीजिए ये काम

यदि आप थकावट या तनाव महसूस करते हुए बिस्तर से बाहर निकलते हैं तो आपकी सुबह की दिनचर्या में कुछ बदलाव आपको बाकी दिन के लिए बेहतर तंदुरुस्ती कायम करने में मदद कर

Do this work in the morning to be happy throughout the day: यदि आप थकावट या तनाव महसूस करते हुए बिस्तर से बाहर निकलते हैं तो आपकी सुबह की दिनचर्या में कुछ बदलाव आपको बाकी दिन के लिए बेहतर तंदुरुस्ती कायम करने में मदद कर सकते हैं। प्रसन्नता विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह की कुछ आसान आदतों का इस बात पर गहरा असर पड़ता है कि पूरे दिन आप कैसा महसूस करते हैं। आप इन रणनीतियों पर विचार कर सकते हैं :

एक सेहतमंद आदत चुनें

सच्चाई यह है कि सबूत-समर्थित कई रणनीतियां हैं, जिनका इस्तेमाल लोग खुशी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आपको ध्यान के माध्यम से जागरूकता पैदा करने में कुछ समय लग सकता है (एक सरल रणनीति : अपनी आंखें बंद करें और 10 गहरी सांसें लेने के कार्य पर ध्यान केंद्रित करें) या आपको उस शोध में रुचि हो सकती है जो दिखाता है कि अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करने से खुशी को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। हो सकता है कि आप हर सुबह कुछ सैकेंड खिड़की से बाहर प्रकृति को देख कर बिताना चाहें, चाहे वह आपके अहाते में लगा घास हो या शहर के ऊपर खुला आसमान।

फोन को कमरे से बाहर रखें

करियर एवं लाइफ कोच एलीसन टास्क कहती हैं, अपने कमरे में अपनी स्क्रीन को न रखें।’’ अपने ग्राहकों को वह इस पर बिना समझौता किए अमल करने पर जोर देती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सुबह पहली चीज के तौर पर अपने फोन (या टैबलेट अथवा कम्प्यूटर या टी.वी.) पर क्लिक करते हैं तो आप बाहरी दुनिया को अपने मूड पर हुक्म चलाने की अनुमति दे देते हैं।

टास्क कहती हैं, ‘‘नींद एक गेम चेंजर है।’’ आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपका बच्चा सुबह किस समय आपके कमरे में आए लेकिन आप स्क्रीन को कमरे से बाहर रख कर कम से कम अपने सोने के घंटों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकते हैं।

खुद से बात करें...

जुकर ने कहा कि लोग अपने दिमाग में भरी समस्याओं को लेकर खुद से बात करने में बहुत समय बिताते हैं, विशेष रूप से सुबह यह सोच कर तनाव में होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसके लिए वह एक सरल तकनीक अपनाने का सुझाव देते हैं।

जुकर कहते हैं, यदि काम पर आपने एक बड़ी प्रस्तुति देनी है और सोचते हैं कि आप फ्लॉप होने जा रहे हैं तो वास्तव में खुद को बहुत परेशानी में पा सकते हैं। ‘‘लेकिन अगर खुद से यह कहें कि आपने पहले भी ऐसा किया है, आप ऐसा करना पसंद करते हैं, आप वास्तव में खुद के विचारों पर कुछ नियंत्रण कर सकते हैं, जो आपको पूरे दिन अधिक से अधिक खुशी के लिए तैयार कर सकता है।’’

सुबह के समय किसी के साथ जुडऩा, यहां तक कि आपके फोन पर भी, मूड-बूस्टिंग लाभ दे सकता है, जो पूरा दिन साथ रहेगा।

जुकर ने कहा, ‘‘किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सामाजिक संपर्क बनाएं, जिसके लिए आपके मन में सकारात्मक विचार हैं। यह कोई भी हो सकता है- पति या पत्नी अथवा बच्चा, एक दोस्त या विस्तारित परिवार का कोई सदस्य। यदि आपके पास अधिक समय है तो अपने दिन की शुरुआत करने के लिए एक कप कॉफी पर किसी से मिलना वास्तव में एक प्रोत्साहन है।’’

आभार जताएं

सुबह के समय खुशियां बढ़ाने में मदद करने वाली बहुत सी आदतों में से काफी शक्तिशाली है आभार। आभार जताने का दैनिक अभ्यास भी शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है, जो बदले में खुशी की व्यापक भावनाओं में बढ़ोतरी करता है। आपकी सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता पर काम करने के कई अलग-अलग तरीके हो सकते हैं लेकिन यह सरल होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर वह कहती हैं कि खुद से कहें :‘‘मैं बहुत खुश हूं कि मैं जिंदा हूं और मुझे अपनी 2 साल की बेटी के साथ खेलना है।’’