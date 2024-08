Feng Shui Tips: घर के साथ ऑफिस में भी खुशियों की बहार लेकर आएगा ये विंड चाइम

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Aug, 2024 09:05 AM

Feng Shui vastu Tips: आजकल फेंगशुई का चलन बहुत ही बढ़ता जा रहा है। फेंगशुई घर-परिवार की तमाम परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है और सकारात्मक ऊर्जा के लिए फेंगशुई में विंड चाइम बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। इससे निकलने वाली ध्वनि खुशियों से जीवन को महका देती है। इसे लगाने से सुख-समृद्धि के द्वार खुले रहते हैं लेकिन सही दिशा निर्धारित करना भी जरुरी है। जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, कौन सी दिशा और किस तरह के विंड चाइम को घर में लगाना चाहिए-

Put this type of wind chime in the bedroom बेडरूम में लगाएं इस तरह का विंड चाइम

बेडरूम में हमेशा 9 रोड वाली विंड चाइम को लगाएं। ऐसा करने से दोनों पति-पत्नी के बीच प्रेम-प्यार बना रहता है।

Keep these things in mind while buying wind chimes विंड चाइम को खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान

घर में वास्तु दोष के प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो मुख्य द्वार पर 4 छड़ों वाला विंड चाइम लगाना चाहिए। इससे परिवार में चल रही परेशानियां खत्म होने लगती हैं।

Install this type of wind chime at home घर में लगाएं इस तरह का विंड चाइम

घर में मुख्य द्वार और बड़े कमरे में कभी भी छोटा विंड चाइम नहीं लगाना चाहिए। हमेशा जगह के अनुसार ही इसे लगाना सही रहता है।

What kind of wind chime किस तरह की हो विंड चाइम

फेंगशुई के अनुसार विंड चाइम 6, 7, 8, या 9 पाइप वाली शुभ मानी जाती है लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि विंड चाइम बीच में से खाली हो और अधिक भारी न हो। ये न ज्यादा बढ़ी होनी चाहिए न ज्यादा छोटी।

Some important things about wind chime विंड चाइम को लेकर कुछ जरूरी बातें

विंड चाइम को हमेशा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से हवा आती-जाती रहती हो ताकि उसमें से ध्वनि की आवाज आती रहे। नहीं तो इसको रखने का कोई फायदा नहीं होगा।

किसी भी जगह पर टूटी हुई विंड चाइम न लगाएं।

फेंगशुई के मुताबिक विंड चाइम को घर की पश्चिम या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए।

विंड चाइम को लगाते समय दिशा का खास ख्याल रखना चाहिए नहीं तो दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।