Hariyali Teej: जीवन को हरा-भरा रखना है तो हरियाली तीज पर भूलकर भी न करें ये काम

Hariyali Teej 2024: हिंदू पंचांग के अनुसार 2024 में 7 अगस्त को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के बाद ही बहुत से बड़े त्योहारों का आगमन होता है जैसी कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और नवरात्रि। इसे मधुश्रवा तृतीया या छोटी तीज भी कहते हैं। महिलाओं के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर के सावन के गीत गाती हैं। वहीं उसी के साथ तीज के एक दिन पहले मां-बाप विवाहित लड़कियों के घर श्रृंगार की चीजें, कपड़े, फल, मिठाई आदि भेजते हैं। इस दिन घर में सुख-समृद्धि के आगमन के लिए भोले भंडारी और मां गौरा की पूजा की जाती है लेकिन घर में खुशियों को बुलाने के लिए शास्त्रों के द्वारा बताए गए कुछ नियमों को जरुर ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसा न किया जाए तो अशुभता का सामना करना पड़ सकता है।





Do not do these mistakes on Hariyali Teej हरियाली तीज पर न करें ये गलतियां

हरियाली तीज के दिन गलती से भी काले, सफेद या भूरे रंग के कपड़े न पहनें क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये रंग शोक और दुःख का प्रतीक माना जाता है।



हरियाली तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं इसलिए तीज का सामान कभी भी मंगलवार को न खरीदें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता।



तीज के दिन भूलकर भी काले रंग की चूड़ियां न पहनें। इस दिन हरे रंग की चूड़ियां पहनें क्योंकि ये रंग खुशियों का प्रतीक माना जाता है।



जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, वो बिल्कुल भी क्रोध न करें और किसी तरह को अपशब्द न बोलें।



हरियाली तीज के दिन लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा जैसी चीजों का सेवन करने से बचें।





हरियाली तीज के दिन दोपहर में सोने से बचें और पूरा दिन भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें।



व्रत रखने वाली महिलाएं ध्यान रखें कि व्रत का पारण, मुहूर्त से पहले या बाद में न करें नहीं तो इसका फल नहीं मिलता।



सुहागिन महिलाएं पूजा के समय मायके के द्वारा दी गई सामग्री का इस्तेमाल करें।