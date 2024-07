Karj Mukti Ke Upay: इस दोष की वजह से व्यक्ति होता है कर्जे का शिकार, इन उपायों से पाएं मुक्ति

जो व्यक्ति कर्जे में डूबा होता है, उसकी जिंदगी कुछ बदल सी जाती है। इस कर्जे से निकलने के व्यक्ति तरह-तरह के उपाय करता है। इस वजह से व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार

Karj Mukti Ke Upay: जो व्यक्ति कर्जे में डूबा होता है, उसकी जिंदगी कुछ बदल सी जाती है। इस कर्जे से निकलने के व्यक्ति तरह-तरह के उपाय करता है। इस वजह से व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और साथ में फॅमिली लाइफ पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। बर्थ चार्ट में कुछ उर्जाएं ऐसी हैं जो कर्जे को बढ़ाने का काम करती हैं। कुंडली में धन स्थान का कमजोर होना या किसी ढैया का शिकार हो जाना इस वजह से व्यक्ति कर्ज ने नीचे दब जाता है। सबसे बड़ा दोष है पितृ दोष। कई लोग इसे इग्नोर कर देते हैं लेकिन व्यक्ति के ऊपर कर्जे का भार इसी वजह से बढ़ जाता है। अगर व्यक्ति के ऊपर कर्ज का साया होता है तो फिर चाहे जितनी मर्जी डोनेशन कर लो व्यक्ति कर्ज से निकल नहीं पाता है।

पितृ दोष कुंडली में विज़िबल और इनविजिबल हर तरह से होता है। सूरज और चन्द्रमा का पीड़ित होना कुंडली में पितृ दोष को बनाता है। सूरज के साथ राहु आ जाए या फिर चन्द्रमा के साथ केतु आ जाए तो पितृ दोष बढ़ने की सम्भावना थोड़ी बढ़ जाती है। कुछ सोये हुए पितृ दोष भी होते हैं, जो दिखते नहीं हैं।

पितृ दोष होने के लक्षण

बिजनेस में लोस होने की वजह से कर्जा चढ़ जाना।

किसी दूसरे पर भरोसा कर के पैसा दे देना और फिर पैसा वापिस न मिले।

चलते-चलते काम का रुक जाना या फिर इनकम के सोर्स का मुरझा जाना।

इंसान नशे में या फिर शेयर मार्किट में निवेश करता है। जिस वजह से बाद में उसे नुकसान झेलना पड़ सकता है।

घर में बेवजह क्लेश रहना।

जिस घर में पितृ दोष होता है उस घर का माहौल काफी खराब रहता है।

ऐसे लोग किसी की सलाह नहीं मांगते हैं और बिना सोचे-समझे कोई भी कर्जा ले लेते हैं। इस तरह के लोग अपने फ्यूचर तक को गिरवी रख देते हैं। इनकम को बढ़ाए बिना आप कर्जा उतारने का सोच भी नहीं सकते हो। पितृ दोष के शिकार वाले लोग इनकम बढ़ाने का कभी भी नहीं सोचते हैं।

Repay the loan in this way इस तरह से चुकाएं कर्जा

पूर्णिमा वाले दिन चन्द्रमा की तरफ देखकर भगवान शिव की उपासना करें। ऐसा हर पूर्णिमा पर करें।

अमावस्या के दिन गाय के घी का दिया शिव मंदिर में जाकर अर्पण करें, पूर्वजों के नाम का। इस उपाय को सूर्यास्त के बाद करना ही करना है।

पानी में लाल फूल और थोड़ा सा सिंदूर डाल कर सूर्यदेव को अर्पित करें।

अगर आपके जीवन में कर्जे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इस दिशा को सुधारना होगा। इस जगह पर रजाई, कंबल रखने से परहेज करें। घर की छत को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। बेवजह का समान घर पर रखने से बचें।

साउथ में अगर आपका बेड है तो नीले रंग से परहेज रखें। नीला रंग राहु का होता है। कर्जे का डर आपको सता रहा है तो नीले रंग की बेडशीट से दूरी बनाए रखें।

घर के नॉर्थ और साउथ दिशा को बहुत ही ध्यान से रखें।