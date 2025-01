Magh Month 2025 Vrat Tyohar: माघ माह में मनाए जाएंगे बहुत से व्रत और त्यौहार, Note करें लिस्ट

Edited By Prachi Sharma,Updated: 14 Jan, 2025 08:29 AM

माघ माह हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 11वां महीना होता है, जो जनवरी में आता है और आज 14 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Magh Month 2025 Vrat Tyohar: माघ माह हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 11वां महीना होता है, जो जनवरी में आता है और आज 14 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। माघ माह का महत्व विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों और त्यौहारों के लिए अत्यधिक होता है। इस महीने में विशेष रूप से विभिन्न पूजा-पाठ, व्रत, तीर्थयात्रा की जाती हैं। माघ माह में होने वाले व्रत और त्यौहारों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है क्योंकि यह माह पुण्य और आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। 2025 में 14 जनवरी से माघ माह की शुरुआत होगी और 12 फरवरी को इसका समापन हो जाएगा।

Fasts and festivals of Magha month माघ माह के व्रत और त्यौहार

14 जनवरी- मकर संक्रांति और पोंगल

15 जनवरी- बिहू

17 जनवरी- सकट चौथ और लम्बोदर संकष्टी चतुर्थी है

21 जनवरी- कालाष्टमी

25 जनवरी- षटतिला एकादशी

27 जनवरी- मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत

29 जनवरी- माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या

30 जनवरी- माघ गुप्त नवरात्र शुरू

1 फरवरी- विनायक चतुर्थी व्रत

2 फरवरी - बसंत पंचमी

4 फरवरी - नर्मदा जयंती

8 फरवरी- जया एकादशी व्रत

9 फरवरी- प्रदोष व्रत

12 फरवरी - माघ पूर्णिमा व्रत, कुंभ संक्रांति और गुरु रविदास जयंती

Do these remedies in the month of Magha माघ महीने में करें ये उपाय

आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए इस महीने काली उड़द की दाल दान करें। ऐसा करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है।

रोग और दोष से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग का काले तिल और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें।