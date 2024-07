Sawan Vastu Tips: सावन के दूसरे सोमवार Follow करें ये वास्तु टिप्स, महादेव खुशियों से भर देंगे आपका आंगन

Edited By Prachi Sharma,Updated: 28 Jul, 2024 07:43 AM

Sawan Vastu Tips: सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। महादेव के भक्त उनको खुश करने के लिए सावन सोमवार के व्रत रखते हैं और कल 29 जुलाई को सावन के दूसरे सोमवार का व्रत रखा जाएगा। अधूरे काम को और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये दिन बेहद खास होते हैं। यदि आप सावन माह के सोमवार के दौरान कुछ वास्तु टिप्स आजमाते हैं तो देवों के देव महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तो चलिए जानते हैं -

पूरे घर में एक मंदिर ही ऐसा स्थान होता है जहां जाकर हमें मानसिक सुख की अनुभूति होती है। यदि आप सावन माह में मंदिर से जुड़े कुछ वास्तु उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जल्द ही प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तु के अनुसार मंदिर की सजाने से पूरे घर का माहौल काफी पॉजिटिव हो जाता है, जिस वजह से घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं।

Keep the temple in the northeast corner ईशान कोण में रखें मंदिर

बाजार में आज-कल बने बनाए मंदिर मिलने लग गए हैं। ऐसे में यदि आप इन्हें रखने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो ईशान कोण बेस्ट रहेगी। घर के उत्तर-पूर्व कोने को ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा में बैठकर भगवान शिव की पूजा करने से आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहता है और जीवन के दुखों का भी जल्द अंत हो जाता है।

Put a garland of mango leaves in the temple मंदिर में लगाएं आम के पत्तों का तोरण

सावन का महीना खुशियों के आगमन के लिए खास माना जाता है। इस महीने सच्चे मन से की गई पूजा आपके जीवन में सुख-समृद्धि के भंडार खोलती हैं। ऐसे में सावन के दूसरे सोमवार आपको घर के मंदिर में आम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता का आगमन होता है।

Establish Shivling in the temple मंदिर में स्थापित करें शिवलिंग

सावन के दौरान अपने घर में मंदिर में शिवलिंग की स्थापना अवश्य करें। शिव पुराण के अनुसार एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि शिवलिंग का आकार अंगूठे से छोटा हो। बड़े शिवलिंग घर में कभी नहीं रखने चाहिए। घर के मंदिर में इन्हें रखने के बाद प्रतिदिन जल चढ़ाएं और मंदिर की साफ-सफाई का भी अवश्य ध्यान रखें।