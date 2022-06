Vastu Tips For Dustbin: सही दिशा में रखा कूड़ेदान घर में बनाता है धन का प्रवाह

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के सामान को सही दिशा में रखने से घर में न केवल सुख-समृद्धि आती है, बल्कि घर के सदस्यों की तरक्की और सफलता के रास्ते भी खुल जाते हैं। कई छोटी-छोटी वस्तुएं हैं, जिन्हें सही दिशा

Vastu Tips For Dustbin: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के सामान को सही दिशा में रखने से घर में न केवल सुख-समृद्धि आती है, बल्कि घर के सदस्यों की तरक्की और सफलता के रास्ते भी खुल जाते हैं। कई छोटी-छोटी वस्तुएं हैं, जिन्हें सही दिशा पर नहीं रखा गया, तो उसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। इन्हीं सब में से एक है घर में इस्तेमाल किया जाने वाला डस्टबिन यानी कूड़ेदान।

Where should we keep dustbin as per Vastu: कूड़ेदान को कभी उत्तर-पूर्व दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है।

अगर आप कूड़ेदान को घर की दक्षिण-पूर्व दिशा की तरफ रखेंगे, तो आपको धन संचय करने में परेशानी होगी। घर में जमा धन भी धीरे-धीरे खत्म होने लगेगा।

कूड़ेदान को घर के पूर्व या उत्तर दिशा में भी नहीं रखना चाहिए। यह घर के सदस्यों के विकास में बाधा बनता है।

कूड़ेदान को हमेशा घर की दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा की तरफ रखना चाहिए। दक्षिण-पश्चिम दिशा विसर्जन की होती है, इसलिए इसमें कूड़ेदान रखना अच्छा होता है। साथ ही उत्तर-पश्चिम दिशा में भी इसे रखा जा सकता है।

घर में रखे डस्टबिन का रंग लाइट होना चाहिए जैसे पिंक। डार्क रंग के डस्टबिन अशुभ होते हैं, वास्तु दोष पैदा करते हैं।