Video: मलेशिया में हवा में टकराए मिलिट्री के 2 हेलिकॉप्टर, 10 लोगों की मौत

इंटरनेशनल डेस्कः मलेशियाई नौसेना ने कहा कि मंगलवार को एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान दो सैन्य हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे उनमें सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। नौसेना ने एक संक्षिप्त बयान में बताया कि दुर्घटना उस समय हुई जब हेलीकॉप्टर नौसेना की 90वीं वर्षगांठ के जश्न की तैयारी के लिए उत्तरी पेराक राज्य में एक नौसैनिक अड्डे पर प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे थे। नौसेना की 90वीं वर्षगांठ अगले महीने है।



बयान के मुताबिक, ''दोनों हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।'' नौसेना ने बयान में बताया कि मृतकों की पहचान के लिए शव अस्पताल भेज दिये गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कई हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर 'फोर्मेशन' में उड़ रहे थे कि तभी एक हेलीकॉप्टर दूसरे विमान के 'रोटर' से टकरा गया, जिस वजह से दोनों हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गये।

🇲🇾 2 military helicopters crash after mid-air collision in #Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/zQRHfDegIw — Jimmy (@backtime) April 23, 2024