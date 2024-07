नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरी, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

नेशनल डेस्क: नवी मुंबई में शनिवार को एक तीन मंजिला इमारत गिरने से कई लोग फंस गए। यह घटना महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बीच शाहबाज़ गांव में हुई। पुलिस, फायर ब्रिगेड और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमें मौके पर थीं, और ढही हुई इमारत के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के प्रयास जारी थे। विवरण के अनुसार, इमारत में 24 परिवार रहते थे। मीडिया से बात करते हुए, नवी मुंबई नगर निगम आयुक्त कैलास शिंदे ने कहा कि इमारत आज सुबह लगभग 5 बजे ढह गई।



#WATCH | Maharashtra: Kailas Shinde, Navi Mumbai Municipal Corporation Commissioner says, "The building collapsed around 5 am. It is a G+3 building. Two people have been rescued and two are likely trapped. NDRF team is here, rescue operation is underway..." https://t.co/0EOI2Iemmg pic.twitter.com/By1E4E4LlF — ANI (@ANI) July 27, 2024