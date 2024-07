Kathmandu plane Crash: जानें नेपाल में बार-बार क्यों होते प्लेन क्रैश ?

Kathmandu: नेपाल (Nepal) में आज सुबह काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त (plane crash) हो गया। विमान नेपाल की Saurya Airlines का था, जिसमें कुल 19 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। अभी तक की जानकारी के अनुसार 18 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। हादसे के दिल दहलाने वाले कई वीडियो और फोटो सामने आई हैं जिनमें हादसे के भयानक मंजर देखे जा सकते हैं । रिपोर्टों के अनुसार, विमान रनवे से बाहर निकल गया और आग पकड़ ली और कुछ देर में ही जल कर राख हो गया।

