नॉर्वे ने पुतिन को दिया झटका, रूसी पर्यटकों पर लगाया बैन, कहा-फौरन छोड़ दें देश

इंटरनेशनल डेस्कः नाटो द्वारा यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करने की हरी झंडी देने के बीच नार्वे ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ा झटका दे दिया है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के जवाब में नॉर्वे ने कहा है कि वह लगभग सभी रूसी पर्यटकों के देश में प्रवेश पर इसी माह के अंत तक पूर्णतया प्रतिबंध लगा देगा। नॉर्वे के न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि देश में "प्रवेश नियमों को कड़ा करने का निर्णय यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक युद्ध के खिलाफ प्रतिक्रियाओं में सहयोगियों और भागीदारों के साथ खड़े होने के नॉर्वेजियन दृष्टिकोण के अनुरूप है।"

🇳🇴🇷🇺NORWAY TO RUSSIAN TOURISTS: GO SOMEWHERE ELSE



In response to the ongoing war in Ukraine, Norway has said it will ban almost all Russian tourists from entering the country,



Norway’s Minister of Justice and Public Security:



“The decision to tighten the entry rules are in… pic.twitter.com/q0smY7Tgt2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 25, 2024