मनु भाकर-गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को मिला खेल रत्न, राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में खेल आइकनों का सम्मान किया

नई दिल्ली: विश्व शतरंज चैंपियन गुकेश डी और पेरिस ओलंपिक और पैरालिंपिक पदक विजेता - मनु भाकर (निशानेबाजी), हरमनप्रीत सिंह (हॉकी) और प्रवीण कुमार (पैरा-एथलीट) ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले चार वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में किसी खिलाड़ी द्वारा किए गए शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।



सिंगापुर में खिताबी मुकाबले में चीन के डिंग लीरेन को हराकर गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। वहीं मनु 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में दोहरे कांस्य पदक जीतकर पेरिस खेलों के एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गईं। दूसरी ओर, हरमनप्रीत ने भारत को पुरुष हॉकी में लगातार दूसरा ओलंपिक कांस्य पदक दिलाया, जबकि प्रवीण ने पैरालिंपिक में ऊंची कूद टी64 में स्वर्ण पदक जीता।



32 एथलीटों को मिले अर्जुन पुरस्कार

अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले बत्तीस एथलीटों में सत्रह पैरा-एथलीट शामिल हैं। सूची में ज्योति याराजी, अन्नू रानी, ​​नीटू, स्वीटी, वंतिका अग्रवाल, सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, राकेश कुमार, प्रीति पाल, जीवनजी दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन सरजेराव खिलारी, धरमबीर, प्रणव सूरमा शामिल हैं। एच होकाटो सेमा, सिमरन, नवदीप, नितेश कुमार, थुलासिमथी मुरुगेसन, निथ्या श्री सुमति सिवान, मनीषा रामदास, कपिल परमार, मोना अग्रवाल, रूबीना फ्रांसिस, स्वप्निल सुरेश कुसले, सरबजोत सिंह, अभय सिंह, साजन प्रकाश और अमन।



अर्जुन पुरस्कार पिछले चार वर्षों की अवधि में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। पूर्व साइकिलिस्ट सुच्चा सिंह और पूर्व पैरा-तैराक मुरलीकांत राजाराम पेटकर को अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम) दिया गया। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल करियर से संन्यास लेने के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखा है। मुरलीकांत राजाराम पेटकर ने 1972 में जर्मनी के हेडलबर्ग में आयोजित पैराओलंपिक खेलों में इतिहास रच दिया था, जब उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल 3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, तथा स्वर्ण पदक जीतने के अपने सफर में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड में दो बार सुधार किया था।

#WATCH | President Droupadi Murmu presents National Sports and Adventure Awards 2024 at Rashtrapati Bhavan



(Source: President of India's Twitter handle) pic.twitter.com/3N9hxJ7p43 — ANI (@ANI) January 17, 2025