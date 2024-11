5.6 मिलियन फॉलोअर्स वाले बिग बॉस कंटेस्टेंट की शर्मनाक हार, नोटा से भी कम वोट मिले

Edited By Utsav Singh,Updated: 24 Nov, 2024 10:26 AM

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है, और इसके साथ ही यहां के वर्सोवा सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट को खास बनाता है एक और नाम बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और अभिनेता एजाज खान, जो चुनावी मैदान...

नेशनल डेस्क : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है, और इसके साथ ही यहां के वर्सोवा सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी नीत महायुति गठबंधन सत्ता में बनाए रखने में सफल होती दिखाई दे रही है, जबकि वर्सोवा सीट पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हारून खान और बीजेपी की भारती लवेकर के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है।

हारून खान और भारती लवेकर के बीच कड़ा मुकाबला

वर्सोवा सीट पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हारून खान 61,958 वोटों के साथ पहले स्थान पर चल रहे हैं। वहीं, बीजेपी की भारती लवेकर 58,474 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि, इस सीट को खास बनाता है एक और नाम – बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और अभिनेता एजाज खान, जो चुनावी मैदान में थे, लेकिन वह एक बड़ी हार का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की ओर से चुनाव लड़ा था। लेकिन वह मुश्किल से वोटों के मामले में तीन अंकों तक पहुंच पाए हैं।

एजाज खान की उम्मीदों पर भारी हार

एजाज खान ने इस सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। एजाज खान, जो इंस्टाग्राम पर 5.6 मिलियन और फेसबुक पर 4.1 मिलियन फॉलोअर्स रखते हैं, केवल 146 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। 18 राउंड की काउंटिंग के बाद भी उन्हें मुश्किल से वोटों का आंकड़ा तीन अंकों तक पहुंचा, और यह तो नोटा (None of the Above) से भी बहुत कम है, जिसे अब तक 1216 वोट मिल चुके हैं। यह स्थिति उन उम्मीदों के बिल्कुल उलट है, जो एजाज के फैंस ने उनके लिए लगाई थीं।

कम वोट, लेकिन सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोइंग

एजाज खान की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग के बावजूद उनका चुनावी प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। 20 नवंबर को हुए चुनाव में वर्सोवा सीट पर 51.2% मतदान हुआ था, लेकिन एजाज को इस चुनाव में अपनी प्रसिद्धि का कोई फायदा नहीं मिला। उनके लिए यह एक निराशाजनक परिणाम साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग उनके मतदान में तब्दील नहीं हो पाई।

कैरी मिनाटी से माफी मांगी थी एजाज खान ने

इसी बीच, एजाज खान का एक पुराना विवाद भी चर्चा में आया। यह वही एजाज खान हैं जिन्होंने यूट्यूबर कैरी मिनाटी से खुद को रोस्ट करने के लिए ऑन कैमरा माफी मांगी थी। दरअसल, कैरी मिनाटी ने एक समय 'बिग बॉस सीजन 7' के दौरान एजाज खान को बुरी तरह से रोस्ट किया था। बाद में जब एजाज का सामना कैरी से हुआ, तो उन्होंने वीडियो में कैरी से माफी मांगी। इस वीडियो में एजाज ने कैरी से कहा था, “कैरी ने मुझे रोस्ट किया था, अब मेरे फैंस को सॉरी बोल दो।” इस पर कैरी मिनाटी ने “सर, प्लीज” कहकर प्रतिक्रिया दी थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और एजाज की यह हरकत भी चर्चा का विषय बनी थी।

यह भी पढ़ें- "बंटोगे तो कटोगे" और "एक हैं तो सेफ हैं": क्या इन नारों ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया ?

नतीजा: एजाज खान की हार और भविष्य की राजनीति

वर्सोवा सीट के चुनाव परिणाम इस बात का संकेत दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पर फॉलोइंग के बावजूद वास्तविक चुनावी मैदान में सफलता मिलना आसान नहीं होता। एजाज खान की हार इस बात को और स्पष्ट करती है कि राजनीतिक सफलता के लिए केवल प्रसिद्धि ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ाव और सटीक प्रचार-प्रसार की भी आवश्यकता होती है।