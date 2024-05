Lok Sabha Election 2024: अमित शाह का दावा- पांच चरण के बाद 310 सीट जीत चुकी है भाजपा

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के पांच चरण पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 310 सीट मिलने का दावा करते हुए ओडिशा के लोगों से मंगलवार को अपील की कि वे राज्य को ‘‘बाबू-राज'' से आजाद कराएं और भाजपा को केंद्र एवं राज्य दोनों में सरकार बनाने के लिए समर्थन दें। शाह ने संबलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार ओडिशा में भाजपा का चुनाव चिह्न ‘कमल' खिलेगा। संबलपुर सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मैदान में उतारा है।



पांच चरण के बाद 310 सीट जीत चुकी है भाजपा

अमित शाह ने कहा, ‘‘पांचवें चरण के मतदान के बाद भाजपा को 310 सीट पहले ही मिल चुकी हैं। छठे और सातवें दौर के मतदान के बाद हम 400 से अधिक सीट हासिल कर लेंगे।'' उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में ‘‘मुट्ठी भर अधिकारियों'' का शासन है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव राज्य में मौजूदा ‘‘बाबू राज'' को समाप्त कर देगा। शाह ने राज्य में बीजू जनता दल (बीजद) की सरकार पर ओडिशा के गौरव, भाषा, संस्कृति और परंपरा का अपमान करने का भी आरोप लगाया।

