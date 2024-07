अनंत-राधिका की शादी में बच्चन परिवार के साथ नहीं आईं ऐश्वर्या राय...अभिषेक संग अनबन!

नेशनल डेस्क: अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में बाॅलीवुड के सभी दिग्गज सितारें पहुंचे। वहीं इस शादी में पहुंचा बच्चन परिवार उस समय सुर्खियों में आ गया जब परिवार की बहू ऐश्वर्या दिखाई नहीं दी। दरअसल,अनंत-राधिका की शादी में पूरा बच्चन परिवार पहुंचा, लेकिन उनके साथ बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या बच्चन नजर नहीं आए। ऐसे में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के बीच एक बार फिर से तनाव की खबरें तेज हो गई।

बता दें कि अनंत-राधिका की शादी में जहां पूरा बच्चन परिवार एक साथ शादी में शामिल होंने पहुंचा वहीं ऐश्वर्या और आराध्या अलग से शादी में पहुंचे। रेड कार्पेट पर बॉलीवुड की प्रतिष्ठित जोड़ी, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन और बेटी श्वेता बच्चन नंदा और उनके पति निखिल नंदा के साथ पहुंचे। उनके पोते-पोतियां, नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा भी मौजूद थे, जो अपने दादा-दादी के साथ खड़े दिखाई दिए।

हालांकि, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ अलग से पहुंचीं। ऐश्वर्या ने रेड कार्पेट पर अकेले पोज़ दिए। उन्होंने एक बेदाग लाल रंग की ड्रेस पहनी। आराध्या, अपनी माँ के नक्शेकदम पर चलते हुए, नीले रंग की पारंपरिक पोशाक में मनमोहक लग रही थी, अपनी मासूम मुस्कान से सभी का दिल जीत रही थी।

