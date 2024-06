एम्बुलेंस में तड़प रहा था 5 महीने का मासूम, नशे में धुत लोगों ने रोका, ड्राइवर को पीटा

नेशनल डेस्क: रविवार रात को एक दुखद घटना देखने को मिली जब एक इनोवा कार ने एक निजी एम्बुलेंस चालक को गंभीर रूप से पीटा। घटना नेलमंगला टोल प्लाजा के पास हुई, जब एम्बुलेंस तुमकुरु के एक निजी अस्पताल से बेंगलुरु में निर्दिष्ट चिकित्सा सुविधा के लिए जा रही थी और एम्बुलेंस के अंदर 5 महीनें का बच्चा था जिसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना था।



रिपोर्टों से पता चलता है कि हमला एक कार में सवार 4 व्यक्तियों द्वारा किया गया था, जो कथित तौर पर नशे की हालत में थे, जिन्होंने एम्बुलेंस का पीछा करना शुरू कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका गुस्सा एम्बुलेंस की तेज रफ्तार पर था, जिसके कारण उन्हें टोल प्लाजा पर रोकने से पहले पांच से छह किलोमीटर तक उसका पीछा किया। तत्काल चिकित्सा स्थिति और बच्चे के माता-पिता की अपील के बावजूद, हमलावरों ने कोई दया नहीं दिखाई। स्थिति तब बिगड़ गई जब उन्होंने टोल प्लाजा पर तैनात पुलिस अधिकारियों के सामने ही कथित तौर पर एम्बुलेंस चालक जॉन के साथ मारपीट की।

A private ambulance driver was attacked by some people in Bengaluru on Sunday night. The ambulance, en route to Vani Vilas Hospital in #Bengaluru from a private hospital in #Tumakuru, was transporting a critically ill five-month-old baby on oxygen.

