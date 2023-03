पूर्वोत्तर में बेहतर प्रदर्शन: किरेन रिजिजू बोले- पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में सिर्फ बीजेपी का असर होगा

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पूर्वोत्तर में शांति और विकास के एजेंडे की सराहना की। भाजपा त्रिपुरा में अधिकतर सीटों पर आगे है जबकि नगालैंड में उसका गठबंधन सत्ता में बरकरार रहने की राह में है। केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने पहली बार देखा है कि केंद्र ने क्षेत्र में शांति और विकास लाने के लिए कितनी बारीकी और ईमानदारी से काम किया है, चाहे वह राजमार्ग बनाने जैसी बड़ी परियोजनाएं हों या उन्हें पेयजल, मुफ्त राशन और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना हो।

There will be only BJP's impact in all states in the northeast: Union Minister Kiren Rijiju #ElectionResults pic.twitter.com/XoZL9HB4h3 — ANI (@ANI) March 2, 2023