मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे हुए CM विष्णु देव, शबरी के बेर और इन सामग्रियों को करेंगे भेंट

छत्तसीगढ़ : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में शनिवार को उनका पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या रवाना हुआ, जहां वे रामलला के दर्शन कर छत्तीसगढ़ की ख़ुशहाली की कामना करेंगे। इस दौरान रामलला को शिवरीनारायण से बेर फल के साथ विष्णुभोग चावल, कोसा वस्त्र, करी लड्डू, अनरसा और सीताफल सहित अन्य सामग्री भी भेंट करेंगे।







भगवान राम अपने वनवास काल में शबरी के झूठे बेर खाये थे...

विष्णु देव साय के साथ उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव,विजय शर्मा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री लखनलाल देवांगन, मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री दयाल दास बघेल विशेष विमान से रवाना हुए।





#WATCH | Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai along with his cabinet arrives in Ayodhya, Uttar Pradesh



They have brought many things including 'Shabri Ber' to offer as prasad to Ram Lalla at the Ram Temple in Ayodhya. pic.twitter.com/oAKlGcZNNa — ANI (@ANI) July 13, 2024