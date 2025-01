Ram Mandir की प्राण प्रतिष्ठा तिथि को 'प्रतिष्ठा दिवस' के रूप में मनाया जाना चाहिए: मोहन भागवत

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में राम मंदिर की प्रतिष्ठा तिथि को 'प्रतिष्ठा दिवस' के रूप में मनाया जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर कोई आंदोलन नहीं बल्कि हिंदू समुदाय के लिए एक यज्ञ है। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ताकतों के कारण इसमें देरी हुई।



भागवत ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन किसी का विरोध करने के लिए नहीं शुरू किया गया था, बल्कि यह भारत के 'स्व' को जगाने के लिए शुरू किया गया था ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके और दुनिया को रास्ता दिखा सके। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में भव्य अयोध्या मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई।



#WATCH | Indore, Madhya Pradesh | RSS Chief Mohan Bhagwat says, "...The true independence of India, which had faced many centuries of persecution, was established on that day (the day of Ram Temple's 'Pran Pratishtha'). India had independence but it was not established..."