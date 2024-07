Video: दलाई लामा का बच्चे को Lip kiss करने का मामला फिर सुर्खियों में, जानें हाईकोर्ट ने क्या सुनाया फैसला

इंटरनेशनल डेस्कः दलाई लामा द्वारा एक नाबालिग बच्चे को Lip kiss करने का मामला फिर सुर्खियों में है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (DHC) ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार पिछले साल फरवरी में दलाई लामा ने एक बच्चे के होठ चूमकर प्यार जताया था। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में वो एक नाबालिग बच्चे के होंठ चूमते दिख रहे थे और होंठ चूमने के बाद उन्होंने उससे अपनी जीभ चूसने के लिए कहा।

Why did the Dalai Lama kiss this young boy on the lips then tell him to "Suck my tongue"? Predators pretending to be leaders.#disclosure pic.twitter.com/OKtkGzLu0t — UFO-Hunter (@iamufohunter) March 17, 2024