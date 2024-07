CUET के कारण भी युवा स्नातक की पढ़ाई के लिए विदेश जाने को मजबूर : कांग्रेस

नई दिल्ली : कांग्रेस ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CUET) के नतीजों में देरी को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की आलोचना की और दावा किया कि यह परीक्षा ही एक कारण है कि अधिक से अधिक युवा स्नातक की पढाई के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं।







सीयूईटी के नतीजे 30 जून तक घोषित होने वाले थे। एजेंसी ने अभी तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है कि नतीजे कब घोषित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि एनटीए, सीयूईटी परिणाम पर काम कर रहा है और जल्द ही नतीजे की तारीख की घोषणा करेगा।



The totally discredited National Testing Agency (NTA) had earlier announced that the results for the Common University Entrance Test (CUET) would be declared on June 30th.



Now it appears that they might be declared on July 10th.



