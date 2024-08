'आज जो कुछ भी हुआ, वह ठीक नहीं', विपक्ष की नारेबाजी के चलते सभापति कुर्सी से उठकर चले गए

नेशनल डेस्क: देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा की बैठक के दौरान नाराज होकर कुर्सी से उठकर चले गए। उनका गुस्सा विपक्षी दलों के नेताओं की नारेबाजी और शोर-शराबे को लेकर था। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हुआ, वह उचित नहीं है। उनकी नाराजगी का कारण यह था कि विपक्षी नेताओं ने उनकी बजाय सभापति के पद का अपमान किया है। धनखड़ ने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने उन पर टिप्पणी की और उनका अपमान किया, जिसके बाद उन्होंने महसूस किया कि वे अब इस कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हैं। इस बीच, विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।



विपक्षी नेता नारेबाजी करने लगे

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे विनेश फोगाट के मुद्दे को उठाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली, तो विपक्षी नेता नारेबाजी करने लगे। धनखड़ ने कहा कि विपक्ष को ऐसा लगता है कि केवल उन्हें ही दुख हो रहा है, जबकि पूरा देश उस लड़की की स्थिति से दुखी है। उनका कहना था कि ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण करना उस लड़की का सबसे बड़ा अपमान है।



#WATCH | Opposition walks out from Rajya Sabha over the issue of Vinesh Phogat’s disqualification from the Paris Olympics Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar says,"...They (Opposition) think they are the only ones whose hearts are bleeding...The entire nation is in pain… pic.twitter.com/XTyrldhgla — ANI (@ANI) August 8, 2024

मैं इस व्यवहार की निंदा करता हूं- धनखड़

धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के व्यवहार की भी आलोचना की और कहा, "आप चेयर पर चिल्ला रहे हैं। मैं इस व्यवहार की निंदा करता हूं। क्या कोई इस तरह के आचरण को बर्दाश्त कर सकता है?"



#WATCH | Speaking in Rajya Sabha on Vinesh Phogat, Union Minister JP Nadda says, "The whole country is standing with Vinesh Phogat. The PM yesterday called her “Champion of champions" and the PM’s voice is the voice of 140 crore people. Unfortunately, we are dividing this between… pic.twitter.com/iWdQM5jv6E