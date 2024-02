गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में धारा 144 लागू, बॉर्डर भी सील

नई दिल्ली: 13 फरवरी को प्रस्तावित किसानों के दिल्ली मार्च की प्रत्याशा में, दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए उत्तर-पूर्वी दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है।

शहादरा और गांधी नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है

इसके अतिरिक्त, राजधानी के शहादरा और गांधी नगर इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे 11 मार्च तक बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय तब आया है जब लगभग 200 किसान संघ 'दिल्ली चलो' मार्च के लिए तैयार हैं, जो न्यूनतम समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित कानून की मांग कर रहे हैं। कृषि उत्पादों के लिए मूल्य (एमएसपी) और पिछले आंदोलनों के लिए किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना।

प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले वाहनों की एंट्री बंद

दिल्ली पुलिस ने संभावित व्यवधानों पर चिंताओं और क्षेत्र में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की आवश्यकता का हवाला देते हुए एक आदेश जारी किया। यह आदेश यूपी सीमा और उत्तर-पूर्वी जिले के आसपास के इलाकों में सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करता है, उत्तर प्रदेश से प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

#WATCH | Drone visuals from the Singhu border in Delhi where security arrangements have been stepped up by police ahead of the farmers' call for march to Delhi on 13th February. pic.twitter.com/RWJsU8q25S