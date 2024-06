दिल्ली: चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा इलाके में लगी भीषण आग, दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर

नेशनल डेस्क : दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा इलाके में गुरुवार शाम यानी 13 जून को भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं।

Delhi | An incident of Fire reported from Marwadi Katra at Chandni Chowk. 14 fire tenders rushed to the site. Details awaited. — ANI (@ANI) June 13, 2024