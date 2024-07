आग बुझाते हुए खुद शिकार हुआ...चेहरे तक पहुंच गई लपटें..देखें Video

नेशनल डेस्क: कनाडा के एक व्यक्ति ने गलती से खुद को आग लगा ली। दरअसल, एक व्यवसाय को नष्ट करने की कोशिश करते समय शख्स खुद इस आग का शिकार हो गया। जिसका एक वीडियो भी सामने आया। आग बुझाते समय शख्स के पहले पैंट में आग लगी जिसके बाद वह तड़पने लगा और हालात तब और खराब हो गए जब संदिग्ध के चेहरे पर भी आग लग गई, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। यह विचित्र घटना अप्रैल में कनाडा के रिचमंड इलाके में घटी। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई।

पुलिस ने संदिग्धों में से एक की पहचान 20 वर्षीय कीगन हार्वे के रूप में की है। पुलिस ने संदिग्ध के बारे में विवरण जारी कर दिया है और उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार, एक व्यवसाय को नष्ट करने की कोशिश करते समय संदिग्ध ने गलती से खुद को आग लगा ली। संदिग्ध के शरीर के निचले हिस्से में चोटें आई हैं।



NEW: Arsonist catches himself on fire while trying to destroy a business in Richmond, Canada.



FAFO.



To make matters worse for the criminal, his mask could be seen flying off while he was trying to put the flames out, exposing his face to the cameras.



pic.twitter.com/y9QsccbMVx — Collin Rugg (@CollinRugg) July 9, 2024