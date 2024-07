Flood in Assam: PM मोदी ने असम के CM हिमंत से फोन पर की बात, पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन

नेशनल डेस्क: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की उनसे जानकारी ली और संकट से निपटने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। समूचे असम में बाढ़ की भीषण स्थिति है तथा मूसलाधार बारिश के कारण कई और जिले पानी में डूब गए हैं जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं।

Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji called me a short while ago to enquire about the flood situation in Assam. I explained him that Assam is experiencing a second wave of floods this year due to heavy rains in Arunachal Pradesh and part of our upper Assam districts. I… — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 1, 2024