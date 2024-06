लंदन में बाइक सवारों ने रेस्तरा में खाना खा रही 9 वर्षीय भारतीय बच्ची के सिर में मारी गोली

लंदनः ब्रिटेन में गोली की ताजा गोलीबारी की घटना में एक भारतीय बच्ची इसकी शिकार बन गई। लंदन के एक रेस्तरा में केरल के एर्नाकुलम में गोथुरुथ की 9 वर्षीय लड़की लीसेल मारिया बुधवार को ड्राइव-बाय शूटिंग में सिर पर गोली मार दी गई। लीसेल मारिया कथित तौर पर जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वह अपने परिवार के साथ रेस्तरां के अंदर खाना खा रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर ने परिसर के बाहर बैठे तीन लोगों पर गोलियां चला दीं।

🚨🇬🇧 9-YEAR-OLD GIRL WAS SHOT IN THE HEAD DURING LONDON HOLIDAY



The girl who ended up getting shot while visiting family during her school break is still in critical condition.



She was shot in the head while dining with her family at Evin restaurant in Dalston when gang