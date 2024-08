'बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, मंदिर तोड़े गए... स्थिति पर हमारी पैनी नजर', राज्यसभा में बोले जयशंकर

नेशनल डेस्क: विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दी। जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पुलिस के ऊपर हमले हुए। विदेश मंत्री ने कहा कि 19 हजार भारतीय बांग्लादेश में मौजूद हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वह ढाका की सेना के संपर्क में हैं। स्वाभाविक रूप से, हम कानून और व्यवस्था बहाल होने तक बहुत चिंतित रहेंगे।



शेख हसीना ने भारत आने की मांगी थी मंजूरी

बांग्लादेश की स्थिति पर बोलते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, "5 अगस्त को कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी ढाका में एकत्र हुए। हमारी समझ यह है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। बहुत कम समय में, उन्होंने कुछ समय के लिए भारत आने की मंज़ूरी मांगी। हमें उसी समय बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। वह कल शाम दिल्ली पहुंचीं।"

#WATCH | Speaking in Rajya Sabha on the situation in Bangladesh, External Affairs Minister Dr S Jaishankar says, "...We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there… pic.twitter.com/SJSv1hkQ1f — ANI (@ANI) August 6, 2024