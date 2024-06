दिनदहाड़े तलवार से 31 वर्षीय महिला पर हमला, मौत, कैमरे में कैद हुई खौफनाक घटना

नेशनल डेस्क: देश में एक भयावह घटना देखने को मिली जिसमें एक दफ्तर जा रही महिला पर दिनदहाड़े तलवार से हमला कर दिया गया और उसकी मौत हो गई। बता दें कि यह भयावह घटना शनिवार को मोहाली के फेज-5 में हुई जहां 36 वर्षीय व्यक्ति ने 31 वर्षीय महिला की तलवार से हमला कर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि महिला पर उस समय हमला किया गया जब वह अपने दफ्तर पर जा रही थी।

हमलावर के मकसद का अभी तक पता नहीं चल सका है। घटना इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि एक आदमी, जिसके पास तलवार थी, ने कथित तौर पर सड़क पर महिला पर हमला किया। तलवार लहराने वाले आरोपी को महिला का पीछा करते और फिर उस पर कई बार हमला करते देखा जा सकता है। महिला को कई चोटें आईं, उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

