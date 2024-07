हार्दिक पंड्या को शादी से पहले ही पता था तलाक होगा....किसके पास रहेगा बेटा अगस्त्य... क्रिकेटर ने भावुक पोस्ट में बताया

नेशनल डेस्क: भारत के क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और नतासा स्टेनकोविक ने गुरुवार को अपने अलग होने की पुष्टि की और कहा कि "हम दोनों के सर्वोत्तम हित" में अपनी चार साल पुरानी शादी को समाप्त कर दिया। इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। दोनों ने कहा कि वे अपने तीन साल के बेटे अगस्त्य का सह-पालन करना जारी रखेंगे।

क्रिकेटर ने गुरुवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "4 साल साथ रहने के बाद, नतासा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है।" "हमने एक साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और अपना सब कुछ दे दिया, और हमारा मानना ​​है कि यह हम दोनों के सर्वोत्तम हित में है।" बयान में कहा गया है, "हमारे लिए यह एक कठिन निर्णय था, उस खुशी, आपसी सम्मान और सहयोग को देखते हुए, जिसका हमने एक साथ आनंद लिया और हमारा परिवार बढ़ता गया।"

इंस्टाग्राम पर उनके द्वारा संयुक्त रूप से जारी पोस्ट में कहा गया है, "हमें अगस्त्य का आशीर्वाद प्राप्त है, जो हम दोनों के जीवन के केंद्र में रहेगा और हम यह सुनिश्चित करने के लिए सह-अभिभावक होंगे कि हम उसे उसकी खुशी के लिए वह सब कुछ दें जो हम कर सकते हैं। हम ईमानदारी से हमें गोपनीयता प्रदान करने के लिए आपके समर्थन और समझ का अनुरोध करते हैं। “



हार्दिक पंड्या का एक पुराना वीडियो भी सामने आया जिसमें वह मजाक में तलाक के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें अपनी 50 फीसदी संपत्ति छोड़ने में आपत्ति क्यों होगी।

वायरल क्लिप में, हार्दिक पंड्या कहते हैं, " मां ने कहा कि मैं तुम्हारे सभी अकाउंट में होल्डर रहुंगी.... चाहे वह मेरे पिता, भाई और मेरा हो, मेरी माँ का नाम है... सब कुछ मां के नाम पर है। 50 फीसदी संपत्ति कहीं नहीं जाएगी ''

Hardik pandya is a smart man.. he knew about this divorce thing can happen with Natasha #Hardikpandya pic.twitter.com/f8BxqMd9bI