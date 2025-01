भारत ने Bangladesh के Deputy High Commissioner को तलब किया, बढ़ी सीमा पर तनातनी

इंटरनेशनल डेस्क : भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर जारी तनाव के कारण दोनों देशों के राजनयिकों के बीच बातचीत तेज हो गई है। बांग्लादेश ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम शुरू करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त को तलब किया है, वहीं बांग्लादेश ने भारत के उच्चायुक्त को भी अपनी चिंता व्यक्त की थी। भारत ने बांग्लादेश से सटी सीमा पर सुरक्षा को लेकर कई स्थानों पर फेंसिंग का काम शुरू किया है। यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है, ताकि सीमा पार अवैध गतिविधियों पर काबू पाया जा सके। हालांकि, बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीम ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह कदम बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को प्रभावित कर सकता है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किए जाने के बाद, भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम को तलब किया। दोनों देशों के बीच यह राजनयिक वार्ता सोमवार को नई दिल्ली में हुई, जहां भारतीय अधिकारियों ने बांग्लादेश के विरोध का खंडन किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया जा रहा है और यह किसी भी प्रकार से बांग्लादेश की संप्रभुता को चुनौती नहीं है।

#WATCH | Delhi: Nural Islam, Deputy High Commissioner of Bangladesh to India leaves from South Block after he was summoned by the Ministry of External Affairs



More details awaited. pic.twitter.com/WlF3UIArrR — ANI (@ANI) January 13, 2025